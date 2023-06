Un ban europeo per Huawei? Fare derisking sulla Cina non è così facile

Secondo il Financial Times, la Commissione europea starebbe considerando un ban obbligatorio sulle aziende che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dell’infrastruttura 5G europea. La mossa avrebbe come obiettivo soprattutto le compagnie cinesi, in particolare Huawei. La proposta sarebbe stata esplicitata dal commissario per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, alla riunione con i ministri delle Telecomunicazioni degli stati membri. Il problema, secondo la Commissione, è che fino a oggi soltanto un terzo dei governi dell’Ue ha limitato l’uso di tecnologia considerata a rischio, nonostante le raccomandazioni votate all’unanimità tre anni fa, e questo metterebbe in pericolo l’infrastruttura collettiva di tutta l’Unione.

