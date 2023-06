La missione di Mattarella per riavvicinare Francia e Italia, tra immigrazione e Da Vinci

Italiani e francesi hanno bisogno gli uni degli altri, anche se sembrano destinati a non capirsi. Certamente l’autorevolezza del capo di stato italiano contribuirà a riportare le relazioni in un quadro di auspicabile cordialità. Ma per andare oltre serve una forma di alleanza esplicita tra Meloni e Macron, oggi tutt’altro che scontata

La visita di Sergio Mattarella a Parigi ci riporta indietro di quattro anni. Nel maggio del 2019 il presidente della Repubblica italiana aveva risposto in modo positivo all’invito di Emmanuel Macron di presiedere alla cerimonia per l’anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Un viaggio che era anche una mossa diplomatica per abbassare i toni fra Parigi e Roma, dopo la grave crisi iniziata nel 2018. Anche oggi, i rapporti tra i governi francese e italiano si sono parecchio allentati, e Sergio Mattarella riparte in Francia per ricucire.