L'opposizione russa è divisa in rivoli e il Cremlino ne beneficia

Viktor Shenderovich è uno scrittore, drammaturgo, comico russo. Si professa contrario al Cremlino, ha iniziato ad accusare Vladimir Putin di essere un nuovo Stalin dall’inizio della sua presidenza e si è ritrovato negli ultimi tempi ad affrontare le accuse da parte dell’opposizione stessa. La Russia contraria a Putin è divisa in rivoli. Pochi oppositori sono rimasti in Russia, perché la dissidenza a Mosca si paga con la vita o con pene detentive molto alte. Come è accaduto a Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin, che hanno criticato l’invasione dell’Ucraina e dopo processi farsa sono stati portati in colonia penale. La dissidenza si sta spostando all’estero, prova a organizzarsi, a mostrare al mondo non soltanto il volto dell’altra Russia ma anche che il futuro per un’altra Russia esiste. Shenderovich nel suo paese si è ritrovato addosso l’etichetta di “agente straniero”, il modo con cui il Cremlino isola tutto ciò che è contrario alla sua linea. Gli agenti stranieri sono quasi delle spie per Mosca, e chiunque si ritrovi nell’elenco non soltanto è strettamente sorvegliato, ma sa che in modo aleatorio potrebbe essere sottoposto a un processo dall’esito scontato. Shenderovich sta presentando in alcune capitali europee il suo ultimo lavoro “Concerto di un agente straniero” e a Vilnius è stato accolto da proteste e da una spruzzata di Ketchup rosso sangue in faccia. A contestarlo erano altri russi, anche loro contrari alla guerra, a Putin, al Cremlino. Una situazione simile si è riproposta in Estonia, a Tallinn.

