Le prossime elezioni europee si terranno dal 6 al 9 giugno 2024

L'Europarlamento aveva proposto di anticipare al periodo dal 23 al 26 maggio, ma non è stato trovato un accordo. La soluzione sarà formalzzata nel prossimo Consiglio europeo

Sullo stesso argomento: Il sogno di Renzi per le Europee: Gentiloni a capo della casa dei riformisti

Le prossime elezioni europee si terranno dal 6 al 9 giugno del 2024. Lo ha deciso il Coreper, il Consiglio dei rappresentanti permanenti dei governi all’Unione Europea. In prima battuta l'Europarlamento aveva proposto di anticipare la chiamata alle urne al 23-26 maggio sempre del 2024, ma non è stato trovato un accordo tra i paesi membri. Com'è consuetudine, le elezioni si svolgono in tutti i paesi dell'Ue in una finestra di quattro giorni, dal giovedì alla domenica (ogni singolo paese regolamenta il periodo di apertura dei seggi, se di una singola giornata o di due). Il sistema elettorale è quello proporzionale, con i paesi divisi in grandi macro-circoscrizioni (in Italia ce ne sono cinque). Nel nostro paese sono 76 i rappresentanti che vengono eletti al Parlamento europeo.

"C’è soddisfazione per la finalizzazione dell'importante passaggio istituzionale e per la soluzione individuata", hanno fatto sapere fonti diplomatiche italiane dopo la decisione di ieri del Coreper. Ora la scelta sarà formalizzata in un prossimo Consiglio europeo, forse già quello in programma i 22 e 23 maggio prossimi.