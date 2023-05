I video di Prigozhin, tra la paura e la furia

I messaggi al ministero della Difesa russo e quindi al Cremlino non si mandano più tramite i canali ufficiali, ma attraverso dei video dal fronte, circondati da tenebre e sangue. E’ un segnale forte: tra alleati ci si parla direttamente, se si usa un messaggio pubblico qualcosa non funziona. Ieri Evgeni Prigozhin ha pubblicato due video. Nel primo, il finanziatore delle milizie mercenarie della Wagner urla alla telecamera, la sua faccia si deforma mentre indica i suoi combattenti morti al fronte: sono tantissimi, ricoprono tutto il terreno alle spalle di Prigozhin. Corpi, corpi, corpi. Prigozhin è furioso come non mai, cammina tra i cadaveri, li indica, grida contro il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e contro il capo di stato maggiore, Valeri Gerasimov . Li chiama “stronzi”, “bastardi” – per citare gli epiteti meno forti – e grida che la distesa di corpi è il risultato del loro rifiuto di armare gli uomini che combattono a Bakhmut: “Questi sono padri di qualcuno e figli di qualcuno”. Prigozhin paragona le vite dorate e comode di Shoigu e Gerasimov a quelle dei combattenti morti: “Quella feccia che non dà munizioni, bastardi, mangerà i loro resti all’inferno”. Parla schietto e volgare, è notte fonda.

