Chi è Jack Markell, il prossimo ambasciatore americano in Italia

L'attuale rappresentante dell'Ocse ed ex governatore del Delaware andrà a ricoprire un incarico rimasto vacante per oltre due anni. L'esultanza del ministro Tajani e i rapporti stretti con Joe Biden

Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma con ogni probabilità sarà Jack Markell il prossimo ambasciatore americano in Italia. Dopo due anni in cui la carica è rimasta vacante – Lewis Eisenberg, nominato da Donald Trump, ha completato il suo mandato nel gennaio del 2021 – ieri sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto "lieto" per la scelta del nuovo rappresentante diplomatico di Washington.

Markell, 62 anni, è attualmente ambasciatore all'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e ha ricoperto negli anni numerosi incarichi di peso. Tesoriere dal 1999 al 2009, Markell è stato quindi eletto nello stesso anno governatore del Delaware. E proprio il figlio dell'attuale presidente degli Usa, Beau Biden, è stato procuratore generale durante il suo mandato: elementi che testimoniano dello stretto rapporto fra la famiglia Biden e il prossimo ambasciatore in Italia. E che confermano la grande importanza attribuita dal governo statunitense alla nomina del suo rappresentante in Italia.