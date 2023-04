Pierre-Romain Thionnet e la banda under 30 del sovranismo francese 2.0

Quando gli chiedono se Jordan Bardella riuscirà finalmente a riunire le destre francesi attorno a un unico progetto politico e a portare il Rassemblement national (Rn) all’Eliseo, Pierre-Romain Thionnet risponde così: “Non c’è bisogno di perorare la causa dell’unione delle destre o di farne una strategia, che tra l’altro ha mostrato i suoi limiti. Dal punto di vista generazionale, Jordan Bardella non avrà concorrenti. Avverrà tutto in maniera naturale. C’è un libro che amo molto di René Grousset, ‘Figures de proue’, dove si parla di quei rari personaggi che, attraverso la loro volontà, hanno un impatto sul corso degli eventi. Jordan Bardella fa parte di questa categoria”. Thionnet, 29 anni, due in più del giovane presidente di Rn, è il volto della nuova élite sovranista francese, sfrontata e under 30, che ha fretta di salire in alto ed è convinta che il prossimo giro, le presidenziali del 2027, sarà quello buono.

