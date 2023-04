Per il “controspionaggio” di Pechino vale tutto. La legge con caratteristiche cinesi

Roma. “La Cina concede alle autorità maggiori poteri per combattere le spie”: si intitola così l’articolo della rivista cinese Caixin sulla nuova legge sul “controspionaggio” approvata dal Comitato permanente del 14esimo Congresso nazionale del popolo mercoledì e che entrerà in vigore dal primo luglio.

Dal 2012 il presidente cinese Xi Jinping ha reso la sicurezza nazionale il mantra della propria leadership e la revisione e l’ampiamento del concetto di spionaggio sono solo l’ultima stretta sul controllo nella Repubblica popolare cinese. Le modifiche all’emendamento, secondo gli esperti, renderanno ancora più pericoloso il lavoro degli stranieri e delle organizzazioni non governative in Cina, perché ampliano la definizione di spionaggio, includendovi gli attacchi informatici, ma consentendo allo stesso tempo alle autorità cinesi di svolgere attività di controspionaggio, come ottenere l’accesso a dati, apparecchiature elettroniche, informazioni personali. L’emendamento non definisce ciò che rientra nella sicurezza nazionale o negli interessi della Cina, ma autorizza una maggiore innovazione tecnologica nella battaglia per mantenere i segreti di stato, concentrandosi sul controspionaggio per proteggere l’apparato di sicurezza nazionale. La Cina di Xi sembra intenzionata a classificare ogni ingerenza straniera come attività di spionaggio, ma si autolegittima per le attività di controspionaggio online in nome della sicurezza nazionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE