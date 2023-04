"Pronti a iniziare le trattative per l'ingresso nell'Ue entro l'anno", dice il premier ucraino Shmyhal al Foglio

Il primo ministro dell'Ucraina incontra i giornalisti nel corso della sua visita a Roma e si dice fiducioso sull'iter avviato con Bruxelles: "Abbiamo risposto alle raccomandazioni della Commissione. Ci aspettiamo una risposta ufficiale in autunno"

"Stiamo implementando tutte le riforme necessarie per l'entrata nell'Unione europea, nonostante la guerra, e abbiamo creato un ente anti-corruzione attualmente in attività. Saremo completamente pronti per avviare le trattative entro la fine di quest'anno". A spiegare al Foglio le tempistiche dell'ingresso di Kyiv nell'Ue è il premier ucraino Denys Shmyhal, a Roma da ieri per partecipare alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina organizzata dal governo italiano. "L'Ucraina ha dato risposta alle sette raccomandazioni richieste dalla Commissione per diventare paese candidato all'ingresso nell'Unione europea e aspettiamo una risposta in merito entro fine della primavera", ha detto rispondendo a una domanda di questo giornale nel corso di un incontro con i giornalisti alla Stampa estera. "Ci aspettiamo una risposta ufficiale in autunno che ci aprirà la porta successiva", ha concluso Shmyhal.