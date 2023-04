Clinton, Blair e Ahern a Belfast celebrano i 25 anni dagli Accordi del Venerdì Santo

Belfast. 25 anni fa a Belfast con gli Accordi del Venerdì Santo si concluse un percorso lungo e tortuoso che portò i leader di fazioni religiose e politiche distinte che si erano fatte la guerra per trent’anni a sedersi attorno allo stesso tavolo e a siglare, insieme, l’ultima vera ed efficace pace che il mondo abbia conosciuto (insieme a quella, di un paio di anni precedente, degli accordi di Dayton, del 1995). Ieri, per celebrare i 25 anni di quella pace (che la Brexit ha crepato e fatto vacillare ma non è riuscita a rompere) sono arrivati alla Belfast Queen's University Bill Clinton e l’ex senatore americano George Mitchell (che di quegli accordi furono cocciuti mediatori) insieme a Tony Blair e Bertie Ahern (che quella pace firmarono per davvero).

