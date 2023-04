Ecco chi sono i due ministri scelti da Scholz per legalizzare i “club” della cannabis

Karl Lauterbach, titolare alla Salute, e Cem Özdemir, all'Agricoltura, sono le scelte del cancelliere tedesco per la legalizzazione della marijuana a uso ricreativo. Due esponenti molto "quadrati" per un tema delicato

Berlino. Il ministro della Salute Karl Lauterbach è stato chiaro: la Germania non si ispira ai Paesi Bassi, “il cui modello io conosco molto bene”. Ieri l’esperto di Farmaeconomia e immunologo di grido prestato alla politica nei ranghi socialdemocratici (Spd) ha presentato il progetto del governo tedesco per la legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo – quella per uso sanitario circola già dal 2017. Accanto a lui in conferenza stampa c’era il titolare dell’Agricoltura, Cem Özdemir, storico esponente dei Verdi.