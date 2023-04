Il dilemma dell'Armenia: lo arrestiamo Putin o no?

La ratifica dello statuto di Roma costringe Erevan a cercare una legge per restare in bilico tra la Corte penale internazionale e la Russia, con cui condivide un'amicizia soffocante

L’Armenia si trova davanti a una scelta complessa: cercare giustizia per le vittime dei crimini azeri o salvare l’amicizia soffocante, ma per ora senza alternative, con Mosca. A portare Erevan a questo bivio è stata la decisione del governo, guidato dal leader della rivoluzione democratica del 2018 Nikol Pashinyan, di iniziare l’iter per la ratificazione dello statuto di Roma, scelta che estenderebbe sul paese la giurisdizione del tribunale dell’Aia. Una mossa politica ideata per portare l’attenzione sulle conseguenze del conflitto col vicino Azerbaigian ma pensata prima che la corte diramasse il suo mandato d’arresto contro Vladimir Putin.