La Spagna è l'avanguardia del “Mondo nuovo”, ma alla surrogata dice no

I progressisti del governo di Pedro Sánchez sono contro l'utero in affitto: "Le donne dietro questi casi sono vittime di una chiara discriminazione per povertà"

Oggi in Spagna l’aborto è un diritto di libertà procreativa, l’eugenetica uno strumento di progresso. La pillola è del giorno prima, del giorno dopo, di sempre. Alla fecondazione si ricorre a tutti i costi, perché i figli sono un diritto e l’eterologa è una beatitudine per la mamma single e le coppie lesbiche. Il matrimonio gay poi è una bandiera. E il paese è diventato anche il “granaio d’Europa” per il business della fecondazione assistita.