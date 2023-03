In Yemen si misura la “pace” cinese tra iraniani e sauditi

La prima domanda che si sono fatti tutti gli osservatori quando è stata annunciata la “pace” tra iraniani e sauditi sponsorizzata dalla Cina è stata: “Ok, ma quanto può durare?”. Teheran e Riad si annusano e si respingono da tempo e questo metodo di gestione delle relazioni diplomatiche è piuttosto tipico della Repubblica islamica dell’Iran. Ieri è arrivata la prima notizia – un’esclusiva del Wall Street Journal – che fa interpretare l’accordo annunciato una settimana fa come un po’ più solido di quanto fosse sembrato di primo acchito: l’Iran avrebbe accettato di smettere di armare i ribelli houthi nella guerra civile in Yemen. Gli houthi sono una delle milizie sciite finanziate dalla Repubblica islamica in medio oriente e quella in guerra con la coalizione capeggiata dall’Arabia Saudita. Lo Yemen è il principale terreno di scontro tra i due paesi che hanno interrotto le relazioni diplomatiche sette anni fa. Solo tra dicembre e marzo, gli Stati Uniti hanno sequestrato cinquemila fucili e un milione e mezzo di munizioni che erano destinati agli Houthi (e che ora Washington vorrebbe invece spedire a Kyiv). Se la promessa iraniana fosse implementata e se poi durasse più di qualche mese, sarebbe un fatto nuovo e importante. I funzionari americani e sauditi che hanno dato la notizia al Wall Street Journal dicono che – se la Repubblica islamica smettesse di armare la milizia alleata di nascosto – questa sarebbe spinta verso un accordo di pace per cui è già in piedi un negoziato che da tempo non fa progressi. Hans Grundberg, l’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, è stato a Teheran e subito dopo a Riad questa settimana per parlare di pace in Yemen e, almeno, di prolungare entro una settimana – prima del periodo di ramadan – il cessate il fuoco nel paese dove c’è la più lunga guerra civile ancora in corso del medio oriente. E’ una guerra che ha già fatto più di 150 mila morti.

