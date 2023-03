L'Ema vuole stare ad Amsterdam, ma non vuole le luci rosse

Cosa c’entra l’Ema con il quartiere a luci rosse di Amsterdam? Fino a qualche giorno fa, poco. E l’Agenzia europea del farmaco ha tutte le intenzioni di continuare ad averci a che fare il meno possibile. Il comune ha deciso di dislocare parte delle celebri vetrine dal centro storico a un’altra area della città. “Ad almeno mezzo chilometro dalla sede dell’Ema”, fa sapere un portavoce. Troppo vicino, rispondono dall’ente regolatore, dicendosi “molto preoccupati per un progetto che porterebbe schiamazzi, spaccio e insicurezza fuori dalla nostra porta”. Il punto è che la vivibilità del centro storico è giunta al limite. Bastano due passi per le strade seicentesche del De Wallen, dove ha sede il quartiere a luci rosse, per farsi un’idea: sporcizia, degrado, turismo fuori controllo. Dalle lavoratrici del sesso ai coffeeshop, tutte le mete dello sballo sono strettamente regolamentate. Ma non è più sufficiente. Da qui il piano del comune, per distribuire il flusso di avventori. Con cui in teoria sono tutti d’accordo. Ma in pratica: dove spostare un pacchetto tanto rovente?

