Un uomo russo in media vive meno di uno in Bangladesh. Le ragioni interne della fragilità

La "speranza di vita" in Russia per i maschi oggi è intorno ai 65 anni. E, in questo senso, nonostante il paese di Putin sia di medio reddito si posiziona sotto altri paesi più poveri. E la guerra peggiora le cose

Le sanzioni – il cui scopo è fermare la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina – sono articolate su più livelli. Quelle a effetto immediato, come il congelamento delle riserve che la Banca centrale russa detiene all’estero; quelle a effetto di medio termine, come il blocco parziale del commercio russo di materie prime, e quelle a effetto di lungo termine, come il blocco delle esportazioni di tecnologia. Le sanzioni stanno indebolendo, e non poco, l’economia russa. Ma quest’ultima si sta indebolendo molto anche per delle ragioni interne, che si manifestano nella sua dinamica demografica.