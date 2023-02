Cosa dicono (e a chi scrivono) i russi che hanno scelto l'esilio

Yerevan, Armenia. Quando lo scorso febbraio le truppe russe hanno fatto irruzione in Ucraina mettendo milioni di ucraini in fuga per salvarsi la vita, anche migliaia di russi si sono affrettati a fare le valigie e a lasciare casa, temendo che il Cremlino chiudesse le frontiere e imponesse la legge marziale. Alcuni si opponevano da tempo al crescente autoritarismo e l’invasione è stata l’ultima goccia. Altri erano spinti da interessi economici, per preservare i propri mezzi di sostentamento o per sfuggire alle sanzioni. Poi, lo scorso autunno, una mobilitazione militare ha spinto centinaia di migliaia di uomini a scappare. La guerra del presidente russo Vladimir Putin ha dato il via a un esodo storico del proprio stesso popolo. I dati iniziali mostrano che almeno 500 mila, forse quasi un milione, sono partiti nell’anno trascorso dall’inizio dell’invasione – un’ondata pari all’emigrazione seguita alla Rivoluzione bolscevica del 1917 e al crollo dell’Unione sovietica nel 1991. Ora come allora, queste partenze sono destinate a ridefinire il paese per generazioni. E il flusso potrebbe essere ancora nelle sue fasi iniziali. La guerra sembra tutt’altro che finita. Qualsiasi nuovo sforzo di arruolamento da parte del Cremlino scatenerà nuove partenze, così come il peggioramento delle condizioni economiche, previsto con il protrarsi del conflitto. L’enorme deflusso ha ampliato le comunità di espatriati russi in tutto il mondo e ne ha create di nuove. Alcuni sono fuggiti nelle vicinanze, in paesi come l’Armenia e il Kazakistan, attraverso i confini aperti ai russi. Alcuni, muniti di visto, sono fuggiti in Finlandia, negli stati Baltici o altrove in Europa. Altri si sono avventurati più lontano, negli Emirati Arabi Uniti, in Israele, in Thailandia, in Argentina. Due uomini dall’Estremo oriente russo hanno persino navigato su una piccola barca fino all’Alaska.

