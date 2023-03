La lentezza francese (verde e di sinistra) minaccia la Tav Torino-Lione

Parigi. “Siamo in ritardo sulla Torino-Lione, e questi ritardi ci costano molto caro. E’ tempo di prendere delle decisioni, è fondamentale. Un tunnel senza accesso non ha alcun senso”. Con queste parole, la scorsa estate, Iveta Radičová, coordinatrice europea responsabile della Tav Torino-Lione, bacchettò la Francia per i ritardi accumulati nei lavori sulla tratta ferroviaria di sua competenza tra Lione e Saint-Jean-de-Maurienne, mentre l’Italia, grazie anche all’impulso dell’ex premier Mario Draghi, stava rispettando la tabella di marcia. A distanza di otto mesi dalla strigliata, da Parigi non si muove ancora nulla, anzi, i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente e, dinanzi alle titubanze francesi sul progetto, in particolare sulla scelta del tracciato di accesso al tunnel ferroviario, i finanziamenti promessi dall’Unione europea (il 50 per cento del totale, equivalente a 130 chilometri di linea) rischiano di saltare. “I lavori delle vie di accesso francesi al tunnel, che è in fase di costruzione tra Saint-Jean-de-Maurienne (Savoia) e Susa (Italia), rischiano di essere rinviati. Nel peggiore dei casi, dovrebbero iniziare solo dopo il 2038”, ha scritto la scorsa settimana Les Echos, riportando i timori del comitato pro Tav francese La Transalpine, che riunisce le autorità pubbliche e gli attori economici mobilitati per la realizzazione del progetto. “E’ troppo tardi. Il tunnel sarà terminato nel 2032. Gli italiani, in conformità con l’accordo iniziale, cominceranno i lavori sul loro accesso la prossima estate. Prevedono di portare il traffico a 25 milioni di tonnellate di merci l’anno. In Francia, la linea attuale, che il rapporto propone di rinnovare, supporta soltanto 15 milioni di tonnellate”, ha dichiarato Stéphane Guggino, presidente della Transalpine.

