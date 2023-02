Non sapremo mai la verità sul coronavirus

Da tre anni la comunità internazionale cerca una risposta sull'origine della pandemia ma non siamo ancora arrivati a una verità incontrovertibile. Il rapporto di fiducia con Pechino è finito a Wuhan. Intelligence e azzardi

Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ieri ha detto che non c’è “una risposta definitiva” sulla questione dell’origine della pandemia. Intervistato dalla Cnn, Sullivan ha spiegato che il presidente americano Joe Biden ha dato mandato a tutte le agenzie d’intelligence d’investigare sull’origine della pandemia che tre anni fa ha cambiato il mondo, ma non siamo ancora arrivati a una verità incontrovertibile. E questo è il problema più grande.