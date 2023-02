Il creatore di fake news che piaceva a Trump non se la passa troppo bene

James O’Keefe è stato silurato da Project veritas, piattaforma amata dal mondo Maga ultra trumpiano per i "fatti alternativi" che divulga, dopo aver usato i fondi della sua stessa società per usi personali. “Combatterò in modo diverso per la verità”, ha detto dopo l'abbandono

Nel mondo dei provocatori del web, l’organizzazione americana di estrema destra Project veritas si è distinta per i suoi modi piuttosto aggressivi. Fondata nel 2010, Project veritas ha sempre proclamato di avere come obiettivo della sua azione mediatica lo “smascheramento dei media mainstream”. Ovviamente, a partire da quelli progressisti. Come? Tramite l’uso di telecamere nascoste, con un uso spregiudicato del montaggio selettivo e usando anche agenti provocatori travestiti. A volte uno di questi era proprio il loro fondatore, James O’Keefe, che già aveva perfezionato queste tecniche da freelance: nel 2009 si era finto sfruttatore di una prostituta che andava a chiedere aiuto ad Acorn, un’organizzazione caritatevole che si occupa di persone in difficoltà e che, secondo la tesi di O’Keefe, copriva anche reati come lo sfruttamento della prostituzione.