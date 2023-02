Cosa ci faceva (se confermato) il leader di Hamas in Egitto. I contatti con Israele

Ismail Haniyeh sarebbe arrivato al Cairo per dei colloqui con funzionari egiziani. La visita è di rilievo, soprattutto in un momento in cui cresce la violenza contro lo stato ebraico

Ismail Haniyeh è il capo dell’organizzazione terroristica Hamas e, secondo la televisione del gruppo Al Aqsa, sarebbe arrivato in Egitto per tenere dei colloqui con vari funzionari egiziani. Haniyeh non esce da Gaza dal 2019 e dal 2017 non mette piede in Egitto. Dopo il Cairo i suoi spostamenti dovrebbero proseguire verso la Russia, il Qatar e la Turchia. Parallelamente, in Egitto sarebbe arrivata una delegazione dell’altro gruppo terroristico che minaccia Israele – la lista non include soltanto questi due ma è più lunga e articolata – il Jihad islamico, che avrebbe specificato di essere stato invitato dall’Egitto.