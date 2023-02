Dalla visita di Zelensky all'Ira: i presidenti Ue sono in cerca di visibilità

Bruxelles. La visita di Volodymyr Zelensky a Bruxelles ha rischiato di saltare per una guerra di ego tutta interna alle istituzioni dell’Unione europea, che sta minando la sua capacità di funzionare e danneggiando la sua credibilità con i partner internazionali. I principali protagonisti sono i presidenti di Commissione, Consiglio europeo e Parlamento europeo: Ursula von der Leyen, Charles Michel e Roberta Metsola. Tutti e tre sono alla costante ed esasperata ricerca di visibilità e l’Ucraina rappresenta una fonte inesauribile di occasioni per mettersi in mostra. L’ultimo episodio riguarda il viaggio che il presidente ucraino deve effettuare domani nella capitale europea. La visita doveva restare segreta fino all’ultimo minuto per ragioni di sicurezza: muoversi da Kyiv è pericoloso per Zelensky, uscire dall’Ucraina è ad altissimo rischio (lo ha fatto solo per il viaggio a Washington a dicembre), ancor più con una nuova grande offensiva della Russia che appare imminente. Lunedì mattina La Stampa, La Vanguardia e il Financial Times hanno pubblicato lo scoop. Secondo diverse fonti, la fuga di notizie ha avuto origine dall’ufficio di Metsola. La partecipazione di Zelensky a una sessione straordinaria del Parlamento europeo è un modo per puntare i fari sulla sua presidente. Il gruppo del Partito popolare europeo, a cui appartiene Metsola e che pensa a lei come possibile candidata per la presidenza della Commissione, ha pubblicato e cancellato un tweet per dare il “benvenuto” a Zelensky a Bruxelles. Il portavoce del presidente del Consiglio europeo ha reagito alla fuga di notizie, annunciando che Michel aveva “invitato Zelensky a partecipare in persona a un futuro vertice”, ma che non poteva dare ulteriori informazioni “per ragioni di sicurezza”.

