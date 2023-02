Le alleanze strane dell'Italia sugli aiuti di stato

Bruxelles. Un documento di sei pagine, inviato dall’Italia alle altri capitali in vista del dibattito al Consiglio europeo sulla risposta all’Inflation reduction act dell’Amministrazione Biden, fa apparire il governo di Giorgia Meloni come un alleato dei paesi liberisti del nord, contrari agli aiuti di stato e difensori del mercato unico. Allentare le regole sugli aiuti di stato “non è la risposta”, si legge nell’introduzione: il pericolo è di “mettere a repentaglio l’unità dell’Europa”. In realtà, l’Italia non è diventata i Paesi Bassi. Il governo Meloni chiede anche un nuovo fondo di debito comune dell’Ue che altri governi non sono pronti a concedere. L’alleanza con gli odiati olandesi è di necessità, nel momento in cui Germania e Francia vogliono lanciarsi nella corsa dei sussidi e degli sconti fiscali.

