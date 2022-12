Il piano von der Leyen contro i sussidi di Biden è una minaccia per il mercato Ue

Il sussidio nel 2023 potrebbe essere ridotto da 8 a 7 mesi, liberando così circa 200 milioni di euro. Mentre l'estensione del bonus legato all'edilizia "probabilmente confluirà nella legge di bilancio", dice Giorgetti. Dovrebbe scendere a 30 euro la soglia per il Pos. Pensioni minime a 600 euro per gli over 75