Il provvedimento di Biden sull'inflazione ha un brutto effetto sull'Ue

Bruxelles. L’Inflation Reduction Act di Joe Biden spezzerà l’unità occidentale che negli ultimi otto mesi ha retto alla guerra di Vladimir Putin in Ucraina? Il provvedimento dell’Amministrazione americana da 437 miliardi di dollari destinato a ridurre l’inflazione e investire nell’energia pulita ha risvegliato l’incubo europeo dell’America First di Donald Trump. Anche se la legge è destinata a ridurre le emissioni degli Stati Uniti del 40 per cento entro il 2030, la preferenza nazionale per le imprese americane e gli incentivi per le industrie che si trasferiscono costituiscono un altro duro colpo per alcuni settori dell’Unione europea, nel momento in cui devono fare i conti con l’esplosione dei prezzi dell’energia. Francia e Germania hanno suonato il campanello d’allarme, invitando Ursula von der Leyen a rispondere con forza. Questa settimana la Commissione ha annunciato la creazione di una “task force” con l’Amministrazione Biden per affrontare il problema. La richiesta dell’Ue è di ottenere esenzioni speciali, in quanto alleati di fronte alla guerra ucraina e alle altre sfide globali. Ma un conflitto davanti all’Organizzazione mondiale del commercio non è escluso.

