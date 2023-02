Più flessibilità sul Pnrr in cambio del sì sugli aiuti di stato. Un pericolo per l'Italia

Il rischio è che, per evitare una guerra commerciale tra l’Ue e gli Stati Uniti, si lanci una guerra a colpi di sussidi all’interno dell’Ue. E la Commissione europea ha un’esca per Meloni

La proposta che la Commissione europea presenterà oggi per rispondere all’Inflation reduction act dell’Amministrazione Biden costituisce una trappola per l’Italia. Secondo la bozza circolata nei giorni scorsi, la Commissione vuole aprire il rubinetto degli aiuti di stato per permettere ai governi di concedere sussidi e crediti di imposta alle imprese del green tech, ma senza misure serie per preservare la parità di condizioni tra gli stati membri con diverso spazio fiscale all’interno dell’Unione europea.