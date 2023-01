Il ministro dell'Interno ucraino Monastyrsky è morto in un incidente in elicottero

Il veivolo con a bordo l'intero gruppo dirigente del ministero dell'Interno ucraino, si è schiantato nei pressi un asilo nido a Brovary

A Brovary, sobborgo di Kyiv, un elicottero, con a bordo l'intero gruppo dirigente del ministero dell'Interno ucraino, si è schiantato nei pressi un asilo nido provocando almeno 18 morti e 29 feriti. Nell'incidente sono deceduti almeno tre bambini, oltre al ministro dell'Interno Denis Monastyrsky, il primo viceministro Yevheniy Yenin e il segretario di stato Yuriy Lubkovychis. La notizia è stata confermata sui social dal consigliere ministeriale Anton Geraschenko. Il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko ha scritto su Facebook che l'elicottero apparteneva al servizio di emergenza statale ucraino.

Le cause dell'incidente non sono state ancora accertate, ma è probabile che siano state le condizioni meterologiche a causare la caduta dell'elicottero. Al momento della caduta era buio, la città era avvolta dalla nebbia e i palazzi non erano illuminati. Le autorità ucraine stanno indagando sull'accaduto. Un portavoce dell'Aeronautica militare ucraina, Yuriy Ignat, ha spiegato ai media locali che ci vorrà del tempo per accertare le cause dello schianto. "Non basteranno uno o due giorni perché l'indagine di uno schianto aereo richiede del tempo".