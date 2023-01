Chi era l'ex deputata afghana uccisa a Kabul

Mursal Nabizada è stata giustiziata domenica notte insieme a una delle sue guardie del corpo. Lavorava per la democrazia e i diritti delle donne

Sono entrati dentro la casa che usava anche come ufficio, domenica alle tre del mattino, e l’hanno giustiziata insieme a una delle sue guardie del corpo. E’ morta così, Mursal Nabizada, 32 anni, uccisa da killer che al momento restano ancora senza volto. “Ho sentito gli spari e quando siamo scesi, gli assalitori erano già andati via mentre mia figlia era stesa a terra in una pozza di sangue.” E’ quanto ha detto a Tolo News la madre della vittima.