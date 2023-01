Trump ha rotto tutto

Make America great again” non l’hanno inventato i trumpiani, e nemmeno Steve Bannon. Lo slogan chiave della campagna elettorale del 2016, che ha portato l’imprenditore Donald J. Trump alla Casa Bianca, ha origini negli anni Quaranta, ed è stato usato nel tempo da politici conservatori come Barry Goldwater, che perse contro Lyndon B. Johnson, e come Ronald Reagan che invece vinse nel 1980 contro Jimmy Carter. Ma anche da liberal come Bill Clinton, nella campagna del ’92, dove il partito democratico riuscì a riprendere la guida del paese dopo molti anni. E’ uno slogan che funziona, perché ogni persona ha la sua idea di cosa voglia dire “grande, grandioso”, e che fa sognare un’età dell’oro americana idealizzando un generico e impreciso passato. Eppure, o forse proprio per la sua genericità, l’idea di rendere di nuovo grandiosa l’America, come ha funzionato per Reagan e per Clinton, ha funzionato nel 2016 anche per Trump, finendo sui cappellini rossi diventati un simbolo di una lunga e agitata stagione politica. Una stagione che non è finita, quella di Trump, ma non è finito il trumpismo. I danni fatti da Trump a livello sia strutturale e culturale sia a livello di politiche attive sono diversi. A livello strutturale si è creato un precedente, cioè la possibilità che il presidente degli Stati Uniti possa comportarsi come un bambino capriccioso o come un despota, o anche come un cittadino poco propenso a mostrare limpidezza sui propri trascorsi fiscali. L’attacco del 6 gennaio di due anni fa, e il mancato riconoscimento della legittimità dell’elezione di Joe Biden, sono l’effetto di questa cultura politica. La transizione pacifica del potere è il fulcro della democrazia. Non appena viene a mancare il riconoscimento di legittimità dell’avversario, trema tutto il sistema elettorale, il voto perde la sua sacralità. Le elezioni diventano un gioco sullo screditamento non tanto delle idee dell’altro partito, ma del candidato e della sua autorizzazione a ricoprire un ruolo di potere. “Biden ha rubato le elezioni” è un credo, la cosiddetta “Big Lie” spinta da Trump e dai suoi supporter, che ancora convince oltre il 30 per cento degli americani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE