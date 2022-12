Dentro ai conti di Donald Trump

La commissione del Congresso americano che si occupa del fisco ha pubblicato ieri i documenti fiscali dell’ex presidente Donald Trump, dopo una battaglia durata tre anni, con l’intervento (favorevole alla pubblicazione) della Corte suprema. I rendiconti mostrano che Trump ha pagato poco, se non nulla, in imposte sul reddito in sei anni, compresi i quattro in cui è stato presidente. Le 281 pagine che riguardano il 2017 mostrano che Trump ha pagato 750 dollari di tasse: in quell’anno, il primo del suo mandato, ha sostenuto spese aziendali e altre perdite e detrazioni superiori a 279,5 milioni di dollari, riducendo così in modo significato l’imponibile – nelle detrazioni c’erano anche “spese per l’elicottero” e tasse pagate all’estero. Sempre nel 2017, Trump ha dichiarato di avere conti esteri nel Regno Unito, in Irlanda e in Cina e ha ricevuto più di 55 milioni di dollari da una decina di paesi, tra cui Azerbaigian, Panama, Canada e Qatar.

