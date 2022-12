Così i repubblicani costruiscono un argine attorno a Trump

I conservatori, che dal 2016 fanno conti spesso sbagliati su The Donald rimanendone così ostaggi, temono che prendendo le distanze dal loro ex presidente, e quindi dal suo zoccolo duro di sotentitori, questi continui sulla sua strada, separandosi dal partito e portando via milioni di voti. Ma c'è una novità: l'antisemitismo

L’establishment del Partito repubblicano americano si chiede quanto sia vantaggioso puntare di nuovo su Donald Trump per le presidenziali del 2024, dopo che l’ex presidente ha fatto la sua moscia ridiscesa in campo. I conservatori, che dal 2016 fanno conti spesso sbagliati su Trump rimanendone così ostaggi, temono che prendendo le distanze dal loro ex presidente, e quindi dal suo zoccolo duro di sotentitori, questi continui sulla sua strada, separandosi dal partito e portando via milioni di voti – la frammentazione gioverebbe ai democratici. Per di più in passato i repubblicani che si sono schierati contro Trump sono stati visti e trattati come traditori e hanno spesso perso il lavoro, un rischio che molti non vogliono correre. C’è quindi cautela da parte dell’establishment repubblicano a considerare già avvenuta la morte politica di Trump, ma un nuovo elemento, nemmeno così inaspettato considerando la storia politica dell’ex presidente, è entrato nell’equazione, e potrebbe aver degli effetti definitivi nella costruzione di questo cordone di sicurezza attorno a Trump: l’antisemitismo.