Si chiude lo show sul 6 gennaio. Cosa faranno i repubblicani con Trump?

La diretta tv della commissione speciale che indaga sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 2021 è finita con un fuorionda di Donald Trump e con la fuga precipitosa del senatore Josh Hawley. Il fuorionda riguarda il discorso che l’ex presidente registrò il giorno successivo all’assalto: Trump che non vuole ammettere di aver perso le elezioni e non vuole condannare la folla che aveva saccheggiato il Congresso che anzi per lui è fatta di “patrioti” (sua figlia Ivanka gli suggerisce le formule migliori da dire, limando ove possibile gli eccessi). La fuga di Hawley racconta bene quella giornata: il senatore del Missouri infatti, entrando nel palazzo, aveva salutato la folla prossima all’assalto incoraggiandola con il pugno alzato.

