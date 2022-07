"Trump: unprecedented" è il racconto (senza precedenti) dell'elezione di Donald

La fortuna e la faccia tosta contano nella vita del documentarista d’assalto, a caccia del soggetto che lo faccia approdare su una delle piattaforme globali donde per lui si schiuderanno infinite nuove possibilità. E’ capitato al 33enne debuttante britannico Alex Holder, che a inizio 2020 stava ponendo le basi per il proprio esordio registico con un doc sull’inestricabile conflitto israelo-palestinese. La scintilla è scoccata in occasione dell’incontro con Jason Greenblatt, avvocato ebreo ortodosso al servizio della Trump Organization, nominato inviato speciale della Casa Bianca per il processo di pace in medio oriente. Greenblatt è amico di Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump, col quale ha collaborato alla stesura degli Accordi di Abramo, il piano americano di normalizzazione dell’area. Ed è in questa sede che Holder comincia a discutere coi suoi interlocutori della “pazza idea” d’una serie tv dedicata alla famiglia Trump e al suo insediamento al comando degli Stati Uniti d’America, nel pieno della campagna che avrebbe condotto al voto del novembre del 2020 per la rielezione. “Si sentivano maltrattati dai media”, racconta Holder, pochi giorni fa interrogato dal comitato che indaga sul tentativo insurrezionale del 6 gennaio 2021, dopo che i girati del suo doc sono stati passati al setaccio alla ricerca di indizi probatori del ruolo di Trump nella rivolta.

