Davanti al più grande spettacolo del 2022 tutti si chiedono: ma ora che succede a Trump?

Riusciremo a liberarci di Trump? E’ quello che si chiede una fetta del Partito repubblicano e tutti quanti i democratici, che hanno il terrore di doversi scontrare di nuovo con l’ex presidente alle prossime elezioni, nel 2024. Sul candidato dem non si sa ancora nulla, non sono iniziate nemmeno speculazioni autorevoli sui possibili nomi, sappiamo però che Joe Biden avrà 81 anni e che Kamala Harris non è particolarmente amata dalla base. Donald Trump, nei suoi interventi per selezionare i vari candidati alle primarie in giro per il paese, sembra che si stia trattenendo dall’annunciare il suo nome per le prossime presidenziali – ma intanto seleziona e macina primarie. Le ultime rivelazioni alle audizioni del Congresso sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio potrebbero mettere un freno all’ambizione trumpiana di tornare alla Casa Bianca.

