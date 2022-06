Il Watergate, il 6 gennaio, la guerra. Quanto costa in occidente la cultura dell'impunità

Milano. “Se il vicepresidente degli Stati Uniti avesse obbedito al presidente degli Stati Uniti, l’America sarebbe immediatamente sprofondata in una rivoluzione all’interno di una crisi costituzionale paralizzante”, ha detto il giudice americano Michael Luttig con parole chiare e lente testimoniando alle audizioni in diretta tv della commissione del Congresso che indaga sull’assalto al Campidoglio, del 6 gennaio del 2021. Luttig ha lavorato alla Casa Bianca di Reagan e di Bush padre, ha lavorato con il giudice della Corte suprema Antonin Scalia, è stato nominato alla Corte d’appello da Bush padre, è stato il mentore del senatore texano Ted Cruz (così ha detto lo stesso Cruz: “E’ stato come un padre per me”) e anche il capo di John Eastman, l’avvocato che ha cercato di trovare, o meglio di inventare, le basi legali per ribaltare l’esito delle elezioni del 2020 e per costringere il vicepresidente Mike Pence a non certificare al Congresso la vittoria di Joe Biden.

