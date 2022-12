In America si fanno i conti con i complottisti

Il trumpismo ha legittimato l’aggressività verso i rivali politici, demonizzandoli. In particolare è successo nei confronti di quelle figure che hanno fin dall’inizio contrastato l’ascesa della demagogia, scelta come strada dal Partito repubblicano negli ultimi anni. Tra queste c’è Gretchen Whitmer, detestata dalla folla trumpiana per esser stata una delle prime persone a criticare la gestione della pandemia dell’ex presidente Donald Trump e per aver imposto uno dei primi lockdown statali, nel Michigan, di cui è governatrice dal 2019, e per aver fatto forti campagne per la vaccinazione da Covid 19. L’odio verso la Whitmer è arrivato a livelli così alti che nel 2020 un gruppo di terroristi di estrema destra ha organizzato un piano per rapirla e per prendere il controllo del governo dello stato del Michigan. L’Fbi è intervenuto prima che l’operazione terroristica, che comprendeva anche il far saltare in aria un ponte con delle bombe, venisse messo in atto.

