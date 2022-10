In Michigan la dem Whitmer fa le prove nazionali contro una trumpiana

Alle presidenziali del 2020 il Michigan è stato uno dei cinque stati passati a Joe Biden dopo aver votato quattro anni prima per Donald Trump. Nel 2018 il governatore Rick Snyder, il nemico numero uno di Michael Moore, considerato responsabile per la crisi dell’acqua di Flint, ha lasciato la guida del Michigan, che ha cambiato colore passando alla democratica Gretchen Whitmer. Alle elezioni di metà mandato, qui non ci sono seggi del Senato al voto, ma la corsa per il posto di governatore è molto seguita dagli analisti politici, perché questo stato è considerato un barometro dell’umore e delle preferenze della middle class americana.

