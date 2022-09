Il contenimento del trumpismo è fallito. I candidati a mid-term sono molto estremi

Quando Donald J. Trump, protagonista del reality di “The Apprentice”, si è candidato alle primarie repubblicane, ridevano tutti. Quando ha vinto alcuni hanno iniziato a preoccuparsi. Quando ha battuto Hillary Clinton ormai era troppo tardi per capire come fosse stato possibile ignorarne la forza. Ma passato il momento in cui le star volevano emigrare in Canada, l’antifona che tranquillizzava molti era: da una parte il Partito repubblicano e dall’altra la democrazia americana avrebbero arginato gli eccessi del presidente. Quattro anni dopo, gruppi di rivoltosi, con corna e bandiere confederate, assalivano il Congresso, minacciavano i deputati deputati, dicevano voler impiccare il vicepresidente (repubblicano). Trump, invece di farsi sottomettere dalla struttura democratica, ha cercato di piegare il sistema, ignorando prima le prassi istituzionali poi direttamente il risultato delle elezioni. Invece di essere domato dal suo partito, se l’è mangiato.

