Biden (ri)denuncia l'estremismo trumpiano e molti dicono: fa regali alla destra

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha tenuto un discorso in prima serata (ma molte emittenti non hanno cambiato la loro programmazione) all’Independence Hall di Filadelfia, uno dei luoghi sacri della storia americana: qui fu approvata la Dichiarazione di indipendenza nel luglio del 1776 e sempre qui i Padri fondatori scrissero la Costituzione nell’estate del 1787. In ventiquattro minuti di discorso, Biden ha ripetuto trentuno volte la parola “democrazia” (l’ha poi tuittata, fosse sfuggito il concetto), ha detto che “Donald Trump e i repubblicani Maga (il movimento trumpiano, ndr) rappresentano un estremismo che minaccia la tenuta della Repubblica” e che “la democrazia non può sopravvivere se una parte pensa che gli esiti di un’elezione possano essere soltanto questi due: o vince o gli altri hanno imbrogliato”. Il tono del discorso non è stato una sorpresa, un po’ perché le anticipazioni dicevano che Biden avrebbe recuperato il suo slogan sulla salvaguardia dell’“anima dell’America” e un po’ perché qualche giorno fa aveva definito “semi fascismo” l’ideologia che ispira il movimento trumpiano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE