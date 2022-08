Per il trumpismo la perquisizione dell'Fbi è il nuovo 6 gennaio: ci vogliono eliminare

Il dossier di Donald Trump su Emmanuel Macron e i tre modi per trasformare un sequestro di documenti in una forza

Milano. Quando Donald Jr ha pubblicato una foto di suo padre, l’ex presidente americano Donald Trump, con una pecetta verticale sotto la cintura e la didascalia: “Redact this!!!”, è stato chiaro che il sequestro dei documenti top secret dell’Fbi negli scatoloni ritrovati a Mar-a-Lago stava diventando per i trumpiani un nuovo 6 gennaio. Cioè una fissazione dei nemici politici, un accanimento contro Trump, vittima del rifiuto dell’establishment, che tenta di eliminarlo in ogni modo, senza riuscirci. Provate a editare questo, dice il figlio devoto indicando il pisello di suo padre e alludendo ai documenti pubblicati con le necessarie censure, e il mondo trumpiano si rimette in piedi di nuovo.