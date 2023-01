Ansia di guerra in Iran

Teheran non è mai stata così sola e Bibi Netanyahu è tornato in Israele. Bombe, bunker e clausole pericolose

Il 3 gennaio era il terzo anniversario dell’uccisione del generale Qasem Soleimani con un drone americano e per l’occasione le città iraniane erano state tappezzate con la sua immagine: l’allestimento non è rimasto integro per molto perché, nella notte, piccoli gruppi di manifestanti con il volto coperto da foulard o passamontagna le hanno imbrattate con lo spry nero o le hanno strappate dalle pareti per poi bruciarle con l’accendino. Tre anni fa, nella città conservatrice di Mashhad, quella della Guida suprema Ali Khamenei e del presidente della Repubblica isalmica Ebrahim Raisi, le donne appendevano pezzi di lenzuola rosse al posto di quelle nere ai davanzali delle finestre: segnalavano che la voglia di vendetta aveva la priorità anche sul senso del lutto. Ieri a Mashhad un ragazzo ha appeso un lenzuolo con scritto: celebriamo il giorno in cui sei diventato “kotlet”. “Kotlet” significa polpetta, è il soprannome che i manifestanti hanno dato al generale.