Nei campi del Kurdistan iracheno, dove chi scappa dalle proteste in Iran ha ancora paura

A circa cento chilometri dal confine tra Iran e Iraq, alle pendici delle maestose montagne del Kurdistan iracheno ci sono i resti di uno dei campi che hanno ospitato gli oppositori del regime iraniano del Partito democratico del Kurdistan iraniano per almeno quarant’anni. In realtà, questo campo è stato solo il più longevo: prima gli insediamenti venivano abbandonati al massimo ogni tre anni e sono stati costruiti più all’interno del territorio iracheno nel tentativo di ripararsi dai costanti attacchi iraniani. Adesso è stato nuovamente abbandonato e le persone ancora una volta sfollate nelle città circostanti. Il 28 settembre, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica dell’Iran ha preso di mira con 32 missili balistici e droni la scuola che nel 1995 è stata costruita nel campo: i bambini in quel momento erano nel cortile, 15 sono stati feriti e 9 persone sono morte. “Quando la nostra base è stata colpita negli ultimi mesi, posso dire sia stato il peggiore attacco in decenni. I missili l’hanno squarciata attraversandola dall’alto verso il basso. Gli attacchi in precedenza erano esecuzioni mirate anche per le strade d’Europa, poi sono stati condotti con mortai e missili, ora ci sono anche i droni. La cosa diversa adesso è che le armi sono più precise e loro ne hanno di ogni tipo. Ma quelle armi adesso sono anche più distruttive e noi siamo più scoperti. Le persone del posto hanno paura, non tutti hanno lasciato l’area, ma tutti sono spaventati”, racconta al Foglio Karim Farkha Poor, membro della segreteria del Partito democratico del Kurdistan iraniano.

