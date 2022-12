I Patriot si aggiungono all'arsenale di Kyiv. Costi, copertura e simbolismo

Per mesi, Kyiv ha continuato a chiedere a Washington il sistema missilistico Patriot per aumentare la difesa aerea del paese contro l’incessante campagna di attacchi missilistici russi sulle infrastrutture civili e la rete elettrica dell’Ucraina. Ieri il segretario di stato americano Antony Blinken ha annunciato che l’arma di difesa aerea più avanzata dell’arsenale americano verrà inclusa nel nuovo pacchetto di armi da 1,85 miliardi di dollari presentato in occasione della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Kyiv riceverà quindi una batteria Patriot, che secondo Tom Karako, direttore del Missile Defense Project presso il Center for strategic and international studies (Csis), “è uno dei sistemi di difesa antimissile più diffusi, affidabili e collaudati”. Le forze statunitensi addestreranno gli ucraini a far funzionare e mantenere il sistema in un paese terzo, probabilmente la Germania. “Ci vorrà un po’ di tempo”, ha detto un alto funzionario americano al Washington Post.

