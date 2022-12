Un terminal del porto di Trieste all'Ungheria. Un bel caso di deroga al sovranismo

La scorsa settimana, Cina e Ungheria hanno istituito un comitato intergovernativo di cooperazione sulla Via della Seta, per dare “nuovo impulso allo sviluppo delle relazioni bilaterali”. L’accordo è stato firmato online dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e dal suo omologo ungherese Péter Szijjártó, e Wang ha detto – riassumiamo – che l’Unione europea ha molto da imparare da Budapest, che bisognerebbe guardare al governo ungherese per capire come si fanno affari con la Cina. Curioso: solo un paio di settimane fa il ministro Szijjártó è venuto in visita in Italia, e ha incontrato il ministro dell’Industria Adolfo Urso e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del quale Szijjártó ha detto – e qui citiamo letteralmente: “L’intera Europa dovrebbe essere grata a Salvini”. Szijjártó conosce bene il ministro delle Infrastrutture perché tre anni fa, da ministro dell’Interno, fu l’uomo che firmò un accordo importante: la concessione all’Ungheria dei diritti su un’estensione di 300 metri del lungomare di Trieste per trent’anni a fronte di un pagamento di 31 milioni di euro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE