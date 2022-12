Amazon fa un patto con Vestager per adeguarsi alle regole Ue

Bruxelles. Il giorno dopo aver minacciato Facebook di una multa di oltre 11 miliardi di euro, Margrethe Vestager ieri ha annunciato un accordo con Amazon per mettere fine a pratiche che rischiavano di configurare un abuso di posizione dominante. “La decisione di oggi fissa nuove regole per come Amazon opera il suo business in Europa. Amazon non potrà più abusare del suo duplice ruolo” di piattaforma di mercato e venditore, ha spiegato la vicepresidente della Commissione europea, responsabile della Concorrenza: “I rivenditori e i trasportatori indipendenti concorrenti così come i consumatori, beneficeranno di questi cambiamenti che aprono a nuove opportunità e più scelta”. Il gigante fondato da Jeff Bezos ha accettato tutta una serie di impegni vincolanti, che riguardano l’uso dei dati non pubblici dei rivenditori sulla sua piattaforma, il loro accesso alla popolare “Buy box” e i vincoli per l’accesso al servizio Amazon Prime. “Siamo lieti di aver trovato una soluzione alle richieste della Commissione europea e di avere chiuso questi casi”, ha detto Amazon in una nota.

