I numeri e i nomi della corsa a sostituire Twitter, mentre i social si spezzettano

Il 2022 è stato un anno di grandi scossoni tecnologici, dallo scoppio della bolla delle criptovalute e l’avvento delle intelligenze artificiale nel mercato di massa, all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Quest’ultima in particolare sembra aver accelerato tendenze che da tempo scorrevano sotterraneamente nel settore dei social media, a sua volta scosso dall’affermazione di TikTok in occidente. In poche settimane Musk ha cambiato il modo con cui viene percepito Twitter, avvicinandolo a posizioni di destra post trumpiane. Dopo i licenziamenti di massa e le polemiche sui suoi tweet contro Anthony Fauci, questa settimana sono arrivate le sospensioni di diversi account, a partire da @ElonJet, un bot che monitorava gli spostamenti dell’aereo privato di Musk. In poche ore il bando è stato esteso a importanti firme del giornalismo statunitense (Ryan Mac del New York Times, Drew Harwell del Washington Post, il giornalista televisivo Keith Olbermann, tra gli altri), colpevoli di aver pubblicato il link al bot stesso. A questi si aggiungono le firme che negli ultimi giorni hanno deciso volontariamente di abbandonare la piattaforma, tra cui Nilay Patel, direttore del sito The Verge, e Casey Newton, autore della newsletter “Platformer”.

