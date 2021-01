Perché non Parler

Non si sono ancora comprese davvero le dimensioni del disastro per Donald Trump, per i suoi progetti dopo la fine della presidenza e per i suoi numerosissimi sostenitori dopo l’irruzione al Campidoglio di sei giorni fa. Prendiamo il caso di Parler, la piattaforma social che in teoria doveva sostituire Twitter e Facebook e diventare il nuovo centro di aggregazione senza censura dell’estrema destra americana. Non soltanto Google e Apple hanno bandito la app dai loro store online e non soltanto Amazon l’ha buttata fuori dal suo servizio di hosting (in pratica: ha spento il sito), ma in questo momento per colpa di un errore catastrofico le informazioni private dei dieci milioni di utenti che a partire dal 2018 avevano scaricato Parler sono disponibili a chiunque – basta cercarle online.

