Il potere dell'umanità. Il discorso del Centro ucraino premio Nobel per la Pace

Non è necessario essere ucraini per sostenere l'Ucraina in guerra, dice Oleksandra Matviichuk a Oslo. Cinque domande per la ricerca della libertà

Pubblichiamo il discorso che Oleksandra Matviichuk, presidente del Center for Civil Liberties ucraino, ha pronunciato sabato 10 dicembre a Oslo, ricevendo il Nobel per la Pace. Matviichuk ha raccontato di aver scritto questo discorso a lume di candela in cucina, durante un blackout. Lo ha pronunciato in ucraino. Il Nobel per la Pace è stato consegnato anche all’attivista bielorusso Ales Bialatski tuttora in carcere (a Oslo c’era sua moglie Natallia) e all’organizzazione per i diritti civili russa Memorial, smantellata dal regime di Vladimir Putin (il suo presidente Yan Rachinsky era a Oslo).

Vostra Maestà, Altezze Reali, cari membri del Comitato norvegese per il Nobel, cittadini dell'Ucraina e cittadini del mondo.

Quest'anno, l'intera nazione ucraina aspettava l'annuncio dei vincitori del premio Nobel per la Pace. Consideriamo questo premio come un riconoscimento degli sforzi del popolo ucraino, che si è opposto con coraggio ai tentativi di distruggere lo sviluppo pacifico dell'Europa, nonché una celebrazione del lavoro svolto dagli attivisti per i diritti umani al fine di prevenire la minaccia militare per il mondo intero. Siamo orgogliosi che la lingua ucraina venga ascoltata durante la cerimonia ufficiale per la prima volta nella storia. Stiamo ricevendo il premio Nobel per la pace durante la guerra iniziata dalla Russia. Questa guerra dura da otto anni, nove mesi e ventuno giorni. Per milioni di persone, parole come bombardamenti, torture, deportazioni, campi di filtraggio sono diventate all'ordine del giorno. Ma non ci sono parole che possano esprimere il dolore di una madre che ha perso il figlio appena nato in un bombardamento del reparto maternità. Un attimo prima stava accarezzando il suo bambino, chiamandolo per nome, allattandolo, annusando il suo odore – e un attimo dopo un missile russo ha distrutto il suo intero universo. E ora il suo amato e desiderato bambino giace nella bara più piccola del mondo. Non ci sono soluzioni disponibili per le sfide che noi e il mondo intero stiamo affrontando. Anche persone di diversi paesi stanno lottando per i loro diritti e le loro libertà in circostanze estremamente difficili. Oggi, quindi, cercherò almeno di porre le domande giuste per iniziare a cercare le soluzioni.

La prima. Come possiamo ridare significato ai diritti umani?

I sopravvissuti alla Seconda guerra mondiale non ci sono più. E le nuove generazioni hanno iniziato a dare per scontati diritti e libertà. Anche nelle democrazie sviluppate sono in aumento le forze che mettono in discussione i princìpi della Dichiarazione universale dei diritti umani. Ma i diritti umani non possono essere sostenuti una volta per tutte. I valori della civiltà moderna devono essere protetti. Pace, progresso e diritti umani sono indissolubilmente legati. Uno stato che uccide giornalisti, imprigiona attivisti o disperde manifestazioni pacifiche rappresenta una minaccia non solo per i suoi cittadini. Uno stato del genere rappresenta una minaccia per l'intera regione e per la pace nel mondo nel suo insieme. Pertanto, il mondo deve rispondere adeguatamente alle violazioni sistemiche. Nel processo decisionale politico, i diritti umani devono essere importanti quanto i benefici economici o la sicurezza. Questo approccio dovrebbe essere applicato anche in politica estera.

La Russia, che ha costantemente distrutto la propria società civile, lo dimostra molto bene. Ma i paesi del mondo democratico hanno a lungo chiuso gli occhi su questo. Hanno continuato a stringere la mano alla leadership russa, a costruire gasdotti e a condurre gli affari come sempre. Per decenni, le truppe russe hanno commesso crimini in diversi paesi. Ma sono sempre riusciti a farla franca. Il mondo non ha nemmeno risposto adeguatamente all'atto di aggressione e all'annessione della Crimea, che sono stati i primi casi del genere nell'Europa del dopoguerra. La Russia credeva di poter fare quello che voleva. Ora la Russia sta deliberatamente infliggendo danni ai civili con l'obiettivo di fermare la nostra resistenza e occupare l'Ucraina. Le truppe russe distruggono intenzionalmente edifici residenziali, chiese, scuole, ospedali, bombardano i corridoi di evacuazione, mettono le persone in campi di filtraggio, effettuano deportazioni forzate, rapiscono, torturano e uccidono le persone nei territori occupati. Il popolo russo sarà responsabile di questa pagina vergognosa della sua storia e del suo desiderio di restaurare con la forza l'ex impero.

Due. Come iniziare a chiamare le cose con il loro nome?

Il popolo ucraino vuole la pace più di chiunque altro al mondo. Ma la pace non può essere raggiunta da un paese attaccato che depone le armi. Questa non sarebbe pace, ma occupazione. Dopo la liberazione di Bucha, abbiamo trovato molti civili uccisi nelle strade e nei cortili delle loro case. Queste persone erano disarmate. Dobbiamo smettere di fingere che le minacce militari differite siano "compromessi politici". Il mondo democratico si è abituato a fare concessioni alle dittature. Ecco perché la volontà del popolo ucraino di resistere all'imperialismo russo è così importante. Non lasceremo che le persone nei territori occupati vengano uccise e torturate. La vita delle persone non può essere un "compromesso politico". Lottare per la pace non significa cedere alle pressioni dell'aggressore, ma proteggere le persone dalla sua crudeltà.

In questa guerra, stiamo combattendo per la libertà in ogni senso della parola. E per questo stiamo pagando il prezzo più alto possibile. Noi, cittadini ucraini di tutte le nazionalità, non dovremmo discutere del nostro diritto a uno stato ucraino sovrano e indipendente e allo sviluppo della lingua e della cultura ucraina. Come esseri umani, non abbiamo bisogno di un'approvazione del nostro diritto a determinare la nostra identità e a fare le nostre scelte democratiche. I tatari di Crimea e le altre popolazioni indigene non devono dimostrare il loro diritto a vivere liberamente nella loro terra natale in Crimea. La nostra lotta di oggi è fondamentale: essa determina il futuro dell'Ucraina. Vogliamo che il nostro paese del dopoguerra ci permetta di costruire non strutture traballanti, ma istituzioni democratiche stabili. I nostri valori contano di più non quando è facile incarnarli, ma quando è davvero difficile. Non dobbiamo diventare uno specchio dello stato aggressore. Questa non è una guerra tra due stati, ma una guerra tra due sistemi – autoritarismo e democrazia. Stiamo combattendo per avere l'opportunità di costruire uno stato in cui i diritti di tutti siano protetti, le autorità siano responsabili, i tribunali siano indipendenti e la polizia non regoli le manifestazioni pacifiche degli studenti nella piazza centrale della capitale. Nel cammino verso la famiglia europea, dobbiamo superare il trauma della guerra e i rischi a essa associati e affermare la scelta del popolo ucraino determinata dalla Rivoluzione della dignità.

Tre. Come garantire la pace ai popoli di tutto il mondo?

Il sistema internazionale di pace e sicurezza non funziona più. Il tataro di Crimea Server Mustafayev e molti altri sono rinchiusi nelle carceri russe a causa del loro lavoro per i diritti umani. Per molto tempo abbiamo usato la legge per proteggere i diritti umani, ma ora non abbiamo alcun meccanismo legale per fermare le atrocità russe. Così molti attivisti per i diritti umani sono stati costretti a difendere ciò in cui credono con le armi in pugno. Per esempio, il mio amico Maksym Butkevych, che ora è in una prigione russa. Lui e altri prigionieri di guerra ucraini, così come tutti i civili detenuti, devono essere liberati. Il sistema delle Nazioni Unite, creato dopo la Seconda guerra mondiale dai suoi vincitori, prevede alcune indulgenze ingiustificate per i singoli paesi. Se non vogliamo vivere in un mondo in cui le regole sono stabilite dagli stati con maggiori capacità militari, questo deve essere cambiato.

Dobbiamo iniziare a riformare il sistema internazionale per proteggere le persone dalle guerre e dai regimi autoritari. Abbiamo bisogno di garanzie effettive di sicurezza e di rispetto dei diritti umani per i cittadini di tutti gli stati, indipendentemente dalla loro partecipazione ad alleanze militari, dalla capacità militare o dalla potenza economica. Questo nuovo sistema dovrebbe avere al centro i diritti umani. E la responsabilità non è solo dei politici. I politici sono tentati di evitare la ricerca di strategie complesse, che richiedono molto tempo. Spesso si comportano come se le sfide globali scomparissero da sole. Ma la verità è che non fanno che peggiorare. Noi, persone che vogliono vivere in pace, dovremmo dire ai politici che abbiamo bisogno di una nuova architettura dell'ordine mondiale. Forse non abbiamo strumenti politici, ma abbiamo ancora le nostre parole e la nostra posizione. Le persone comuni hanno molta più influenza di quanto pensino. Le voci di milioni di persone di diversi paesi possono cambiare la storia del mondo più velocemente degli interventi delle Nazioni Unite.

Quattro. Come garantire giustizia a coloro che sono stati colpiti dalla guerra?

I dittatori hanno paura che l'idea di libertà prevalga. Per questo la Russia sta cercando di convincere il mondo intero che lo stato di diritto, i diritti umani e la democrazia siano valori falsi. Perché non proteggono nessuno in questa guerra. Sì, la legge non funziona in questo momento. Ma non pensiamo che lo sia per sempre. Dobbiamo spezzare questo ciclo di impunità e cambiare l'approccio alla giustizia per i crimini di guerra. Una pace duratura che dia libertà dalla paura e speranza in un futuro migliore è impossibile senza giustizia. Vediamo ancora il mondo attraverso la lente del Tribunale di Norimberga, dove i criminali di guerra sono stati condannati solo dopo la caduta del regime nazista. Ma la giustizia non dovrebbe dipendere dalla resistenza dei regimi autoritari. Dopotutto, viviamo in un nuovo secolo. La giustizia non può aspettare.

Dobbiamo colmare il divario di responsabilità e rendere possibile la giustizia per tutte le persone colpite. Quando il sistema nazionale è sovraccarico di crimini di guerra. Quando la Corte penale internazionale può giudicare solo pochi casi selezionati o non ha alcuna giurisdizione. La guerra trasforma le persone in numeri. Dobbiamo reclamare i nomi di tutte le vittime dei crimini di guerra. Indipendentemente da chi siano, dal loro status sociale, dal tipo di crimine che hanno subìto e dal fatto che i media e la società siano interessati al loro caso. Perché la vita di chiunque non ha prezzo. Il diritto è una materia viva in continua evoluzione. Dobbiamo istituire un tribunale internazionale e consegnare Putin, Lukashenko e altri criminali di guerra alla giustizia. Sì, questo è un passo coraggioso. Ma dobbiamo dimostrare che lo stato di diritto funziona e che la giustizia esiste, anche se in ritardo.

Cinque Come può la solidarietà globale diventare la nostra passione?

Il nostro mondo è diventato molto complesso e interconnesso. In questo momento, le persone in Iran stanno lottando per la loro libertà. In Cina le persone si oppongono alla dittatura digitale. In Somalia le persone stanno riportando i bambini soldato a una vita pacifica. Sanno meglio di chiunque altro cosa significa essere umani e difendere la dignità umana. Il nostro futuro dipende dal loro successo. Siamo responsabili di tutto ciò che accade nel mondo. I diritti umani richiedono una certa mentalità, una specifica percezione del mondo che determina il nostro pensiero e il nostro comportamento. I diritti umani diventano meno rilevanti se la loro tutela viene lasciata solo ad avvocati e diplomatici. Non basta quindi approvare le leggi giuste o creare istituzioni formali. I valori sociali prevarranno sempre.

Ciò significa che abbiamo bisogno di un nuovo movimento umanista che lavori con i significati, che educhi le persone, che costruisca un sostegno di base e che coinvolga le persone nella protezione dei diritti e delle libertà. Questo movimento dovrebbe unire intellettuali e attivisti di diversi paesi, perché le idee di libertà e diritti umani sono universali e non hanno confini di stato. Questo ci permetterà di creare una domanda di soluzioni e di superare insieme le sfide globali – guerre, disuguaglianze, attacchi alla privacy, autoritarismo crescente, cambiamenti climatici, ecc. In questo modo possiamo rendere questo mondo un posto più sicuro.

Non vogliamo che i nostri figli debbano affrontare guerre e sofferenze. Quindi, come genitori dobbiamo assumerci la responsabilità e agire, non scaricarla sui nostri figli. L'umanità ha la possibilità di superare le crisi globali e di costruire una nuova filosofia di vita. E' tempo di assumersi la responsabilità. Non sappiamo quanto tempo abbiamo ancora a disposizione. E poiché questa cerimonia del premio Nobel per la Pace si svolge durante la guerra, mi permetterò di raggiungere le persone di tutto il mondo e di fare appello alla solidarietà. Non è necessario essere ucraini per sostenere l'Ucraina. E' sufficiente essere esseri umani.