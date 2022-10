Nobel per la Pace distratto: il verdetto di Oslo sembra venire da un'altra epoca

Nulla da eccepire sui meriti dei premiati: Ales Bialiatski è un dissidente, il Memorial ha lottato contro le violazioni dei diritti in Russia e il Centro per i diritti civili dell'Ucraina ha invocato un processo contro Putin. Ma mancano dei segnali più diretti

“Il comitato per i Nobel ha una curiosa idea della parola ‘pace’, se assegna un premio ai rappresentanti di due paesi che hanno attaccato insieme un terzo”: difficile inventare un riassunto più sintetico del Premio per la Pace edizione 2022 di quello fornito dal consigliere della presidenza ucraina Mykhailo Podolyak. Nell’autunno della guerra più terribile della storia dell’Europa dal 1945, che ha scosso e ribaltato le fondamenta di 80 anni di pace sul continente, trovare un candidato all’altezza non sembrava difficile, e tutti gli occhi erano puntati a est. Dopo che alla vigilia nelle scommesse guidava con grande distacco il candidato più ovvio, Volodymyr Zelensky, seguito da Alexei Navalny e dal popolo ucraino nel suo insieme, da Oslo è arrivato un verdetto che ancora prima che lasciare delusi sembra provenire da un’altra epoca, dove i riconoscimenti vengono pesati e centellinati da burocrazie “equidistanti”, e soprattutto molto distanti dalla vita, e dalla morte, di migliaia di persone, in una guerra di cui il comitato per i Nobel sembra non essersi accorto. Nulla da eccepire sui meriti e l’impegno dei tre premiati.