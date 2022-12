"Non abbiate paura": il discorso del premio Nobel per la Pace Bialiatski

Alla cerimonia di Oslo ci sono stati discorsi bellissimi contro l’internazionale dei regimi. L’attivista bielorusso in prigione dice: Putin vorrebbe un’Ucraina come la Bielorussa, ci libereremo combattendo insieme

Sabato 10 dicembre a Oslo sono stati consegnati i premi Nobel per la pace al Center for Civil Liberties ucraino – presieduto da Oleksandra Matviichuk, che ha tenuto un discorso splendido in ucraino – all’attivista bielorusso Ales Bialiatski attualmente in prigione e alla Memorial Society, un’organizzazione russa per i diritti umani dissolta dal regime di Vladimir Putin. La moglie di Bialiatski, Natallia Pinchuk, è andata a ritirare il premio e ha letto un po’ di pensieri di suo marito, di oggi e del passato. Li pubblichiamo qui, per ricordare la resistenza bielorussa e la sua vicinanza all’Ucraina.